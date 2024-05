Motociclista morre ao sair de posto de combustível e bater contra caminhão

Vítima fatal teria entrado de forma inesperada em rodovia, ocasionando colisão

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2024

Acidente envolvendo carro e moto. (Foto: Reprodução)

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma moto resultou na morte de uma motociclista, de 41 anos, na GO-174, em Montividiu, na terça-feira (14).

Segundo a versão do condutor do veículo de grande porte, tudo teria ocorrido quando ele estava trafegando pela rodovia, no sentido Rio Verde a Montividiu.

Quando na altura do km 238, ele foi surpreendido com a motocicleta, que saía da área do posto e adentrou a rodovia de forma abrupta, ocasionando a colisão.

Devido ao impacto, a condutora da moto não resistiu e faleceu no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no ambiente.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e passa bem. No entanto, ambos veículos tiveram danos na estrutura.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realização de perícia e remoção do corpo.