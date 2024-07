Preso homem que usava conta de filho menor de idade para desviar dinheiro de empresa

Suspeito pode ter causado prejuízos acima de R$ 1,4 milhão para multinacional

Thiago Alonso - 26 de julho de 2024

Valtair Fernandes de Oliveira Júnior foi preso nesta sexta-feira (26). (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) cumpriu, nesta sexta-feira (26), no Setor Serrinha, região Sul de Goiânia, um mandado de busca, apreensão e prisão preventiva contra um homem que utilizava a conta do filho menor de idade para realizar transações fraudulentas, utilizando do crime de estelionato.

Valtair Fernandes de Oliveira Júnior trabalhava como supervisor comercial em uma empresa multinacional de fertilizantes agrícolas e era responsável por rendimentos oriundos de clientes que, somados, chegavam a 200 milhões de dólares.

O suspeito se aproveitava da posição na empresa para falsificar notas fiscais, assinaturas eletrônicas, e-mails e contratos. Não o bastante, ele também desviava grandes quantias por meio da venda de mercadorias.

Para esconder os delitos, o homem encaminhava os valores para fins particulares, chegando até mesmo a usar a conta bancária de um filho menor de idade.

Ele realizava as ações inserindo dados falsos nos sistemas de compra e venda, simulando que funcionários do setor de cobrança eram responsáveis pelos “erros”.

Logo, ao tomar conhecimento do caso, a multinacional demitiu Valtair. Contudo, isso não foi o suficiente para parar os crimes, uma vez que ele continuava mantendo contato com clientes da empresa, cobrando valores que estavam pendentes de vendas que ele havia feito.

Dessa forma, a Polícia Civil (PC) foi acionada, realizando investigações que resultaram no conhecimento de prejuízos que podem ultrapassar R$ 1,4 milhão.

Além disso, foi constatado que ele já respondia pelo crime de estelionato na Justiça de Minas Gerais, enquanto trabalhava em uma empresa do mesmo ramo, e também teria, supostamente, gerado rombos milionários.

Assim, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), o suspeito foi preso nesta sexta-feira (26).

A divulgação da imagem do investigado foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019 e da portaria normativa nº 547/2021/DGPC, tendo em vista o interesse público no sentido de identificar outras eventuais vítimas de crimes praticados por ele.