Previsão do tempo indica temperatura de 14º C na sexta-feira (17) em Goiás; veja principais cidades

Aposta é de predomínio de sol em todas as regiões do estado, com elevação nas máximas e mínimas mais baixas

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2024

Imagem mostra céu de Anápolis com neblina (Foto: Reprodução)

Embora o sol e a baixa umidade do ar ainda prevaleçam, algumas cidades de Goiás podem ter um tempo mais frio e registrar temperaturas de até 14º C durante a próxima sexta-feira (17). Isso é o que aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o cenário será marcado por lados opostos em que há predomínio de sol em todas as regiões do estado, mas com elevação nas máximas e mínimas mais baixas, além de declínio na umidade relativa do ar durante a tarde.

Entre todas as regiões, no Sul os termômetros podem marcar mínimas 13º C, enquanto no Sudoeste e Centro, a expectativa é de 14º C e, no Leste, 15° C. Já no Oeste e Norte podem ter 20°C e 21°C, respectivamente. Não há previsão de chuvas.

Já em relação aos municípios, Jataí, Ipameri e Cristalina podem registrar temperaturas mínimas de 14º C. Rio Verde, Luziânia, Formosa e Palminópolis aparecem logo atrás com 15 ºC.

Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Firminópolis, Doverlândia, Caiapônia, Davinópolis, Ceres, Santa Helena, Nova Aurora, Cumari, Três Ranchos e Goiandira seguem um caminho similar, com 16ºC.

Já Palmeiras de Goiás, Iporá, Goianésia, Itumbiara e Ouvidor aparecem com mínimas de 17ºC, enquanto Cocalzinho vem com 18ºC.

Em Pirenópolis, Flores de Goiás e Catalão, os termômetros podem se elevar um pouco mais e ter 19ºC – cenário parecido é traçado para Rubiataba, com 21ºC, Araguapaz, com 23ºC, e Porangatu, com 24ºC.

No meio termo, aparecem Aruanã e Montes Claros com expectativa de temperaturas mínimas de 22º C.