Conversa ao pé do ouvido entre Roberto Naves e Leandro Ribeiro chama atenção

Vereador foi zoado pelo prefeito por briga com radialista Carlos Antônio

Pedro Hara - 17 de maio de 2024

Roberto Naves e Leandro Ribeiro durante evento da Saneago, em Anápolis. (Foto: Recebida pela Rápidas)

Se engana quem pensa que foi o discurso “apaziguador” do prefeito de Anápolis para tentar botar panos quentes na crise Robson Torres abriu com a Saneago foi o que mais chamou atenção durante o evento da estatal na cidade.

A conversa ao pé do ouvido entre Roberto Naves (Republicanos) e Leandro Ribeiro (MDB) gerou muito mais olhares curiosos e rendeu intensas trocas de WhatsApp entre os que estavam no palco e na plateia.

Conforme apurado pela Rápidas, o chefe do Executivo anapolino, na verdade, estava zoando o ex-aliado pelo entrevero em que ele se meteu ao chamar o radialista Carlos Antônio para briga.

Leandro não gostou nada de ter sido chamado de “traidor” na rádio Manchester. A resposta do ex-deputado ocorreu após ter sido chamado de “oportunista” e ‘agressor de mulher’ durante a sessão da última quarta-feira (15).

Publicamente, o vereador preferiu não dar continuidade ao desentendimento, ficando em silêncio na Câmara, mas internamente é sabido que Leandro ficou possesso com a insinuação do radialista.

Robson Torres decepciona quem esperava encontro com presidente da Saneago

Após tecer diversas críticas à Saneago, era esperado que Robson Torres, presidente da Agência Reguladora do Município (ARM) de Anápolis, comparecesse ao evento da companhia no município para confrontar pessoalmente Ricardo Soavinski, presidente da estatal de água e esgoto.

A ausência foi lida como covardia e as palavras dita antes da Rádio 105.7 FM como bravata.

Sandro Mabel consegue apoio de importante igreja de Goiânia

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) receberá o apoio da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova.

Quem intermediou o apoio dos religiosos a Mabel foi Raphael Gouveia (Republicanos), presidente da Emater.

Aberto inquérito para apurar prática de improbidade administrativa em Uruaçu

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou inquérito para apurar suspeita de improbidade administrativa por parte do prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro (UB).

A denúncia foi protocolada por Azarias Machado (MDB), presidente do MDB municipal e opositor político do atual chefe do Executivo.

O documento aponta que Valmir Pedro estaria usando as redes sociais da prefeitura para divulgar obras de Oziris Ribeiro, pré-candidato à Prefeitura de Uruaçu.

Denúncias por maus tratos de presos em Aparecida de Goiânia são arquivadas pelo MPGO

O MPGO arquivou denúncias de que presos da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães estavam sendo vítimas de agressões dentro do complexo.

Conforme o órgão, o arquivamento se deu pela ausência de elementos suficientes para dar início à investigação.

Suender é o entrevistado do “6 perguntas para”

Policial Federal Suender (PL) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

As perguntas e respostas serão compartilhadas no domingo (19) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para iniciativa de artistas de Anápolis que pretende ajudar famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

O show com diversas apresentações está marcado para o domingo (19), a partir das 14h, no Bar do Miro, no Anápolis City.

Nota Zero

Para o Zap da Prefeitura de Anápolis. O serviço, que nunca funcionou direito, também tem se tornado uma barreira para quem não tem familiaridade com a tecnologia.