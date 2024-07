Magda Mofatto está no top-10 de parlamentares mais faltosos na Câmara dos Deputados

Goianos somam 21 ausências na Casa durante o 1º semestre

Pedro Hara - 23 de julho de 2024

Plenário da Câmara dos Deputados. (Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados)

Levantamento realizado pelo Metrópoles aponta que Magda Mofatto (PRD) está no top-10 de parlamentares mais faltosos na Câmara dos Deputados.

Ela acumula 06 faltas não justificadas durante as sessões do primeiro semestre de 2024. Ao todo, os 513 deputados somaram 493 ausências em Plenário.

Rápidas apurou junto ao site da Câmara dos Deputados que os 17 parlamentares goianos totalizaram 21 não comparecimentos na Casa.

Além de Magda Mofatto, Ismael Alexandrino (PSD), com 04 faltas; Silvye Alves (UB), com 03; Glaustin da Fokues (Podemos) e Lêda Borges (PSDB), com 02; Adriano do Baldy (PP), José Nelto (PP), Professor Alcides (PL) e Rubens Otoni (PT), com 01, são os outros deputados faltosos.

Adriana Accorsi (PT), Célio Silveira (MDB), Daniel Agrobom (PL), Flávia Morais (PDT), Gustavo Gayer (PL), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Marussa Boldrin (MDB) e Zacharias Calil (UB), não tiveram nenhuma ausência não justificada durante o primeiro semestre.