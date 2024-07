Exata Pesquisas para Prefeitura de Anápolis: Gomide tem 43,04%, Márcio 28,55% e Eerizânia 9,04%

Levantamento foi feito entre os dias 14 e 16 de julho e tem nível de confiança de 95%

Pedro Hara - 18 de julho de 2024

Antônio Gomide, Márcio Corrêa e Eerizânia Freitas. (Fotos: Reprodução)

Levantamento do Exata Pesquisas para Prefeitura de Anápolis, divulgado nesta quinta-feira (18), traz Antônio Gomide (PT) com 43,04%, seguido por Márcio Corrêa (PL) com 28,55% e Eerizânia Freitas (UB) com 9,04%.

Na sequência, aparecem José de Lima (PMB) somando 3,16% e Hélio Lopes (PSDB) 2,30%. Por fim, Kim Abrão (PSD) marca 0,86% e Lisieux Borges (PSB) 0,43%.

A proporção de indecisos é de 9,33%. Outros 3,30% afirmaram aos entrevistadores do Exata Pesquisas que não votariam em nenhum destes nomes apresentados no cenário estimulado.

A pedido da JM Pesquisa e Serviços, o instituto ouviu 600 eleitores do município entre os dias 14 e 16 de julho. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): GO-05421/2024.