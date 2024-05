Quem é Sandro Mabel, que vai disputar para prefeito de Goiânia nas Eleições 2024

Natural de Ribeirão Preto, político é ex-sócio-proprietário da empresa de bolachas Mabel e já foi deputado federal

Gabriella Pinheiro - 17 de maio de 2024

Sandro Mabel. (Foto: Divulgação/FIEG)

Representante do partido União Brasil (UB) e sacramentado pelo governador Ronaldo Caiado, também da sigla, o ex-deputado federal e presidente da Federação das Indústria do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, de 65 anos, é mais um dos nomes que irá disputar as eleições para a Prefeitura de Goiânia em 2024.

Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo (SP), o político é formado em técnico em contabilidade e administração de empresas pela UNAERP e ficou conhecido por ser ex-sócio-proprietário da empresa de bolachas Mabel.

A vida profissional teve início já aos 13 anos de idade, quando ele trabalhava com o pai na fábrica que tinham na cidade paulista. Mas foi somente aos 24 anos – quando já estava casado e com três filhos – que ele decidiu entrar de cabeça no meio político e se mudar para Goiânia – onde se tornou o primeiro executivo da empresa.

Já na capital, em 1985, ele ocupou o cargo de Diretor-Superintendente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

O desejo para ingressar no segmento político surgiu após uma intenção dele de levar adiante uma lei de 1984, que visava incrementar a implantação e a expansão das indústrias para promoção do desenvolvimento no estado, o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar).

Assim, em 1991, sob a gestão do ex -governador de Iris Rezende, Sandro Mabel se candidatou pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito.

Já no ano seguinte, em 1992, pelo Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partido que se filiou em 1986, Sandro decidiu ir mais longe e entrou na disputa para a Prefeitura de Goiânia, não elegendo-se.

Em 1995, ele se candidatou a deputado federal, também pela sigla, sendo reeleito outras duas vezes, uma pelo partido Partido Liberal (PL), de 2003 a 2007, e outra pelo Partido da República (PR), de 2007 a 2011.

No dia 04 de abril de 2024, Sandro Mabel deixou o Republicanos e se filiou ao União Brasil, onde disputará as eleições para a Administração Municipal neste ano.