PRD fecha apoio a Márcio Corrêa em Anápolis

Anúncio foi feito por Magda Mofatto, presidente estadual do partido

Pedro Hara - 18 de julho de 2024

Márcio Corrêa, Magda Mofatto e Clodoaldo Dias. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (18), a presidente estadual do PRD, Magda Mofatto, anunciou apoio à pré-candidatura de Márcio Corrêa (PL) à Prefeitura de Anápolis.

No registro, ela está acompanhada de Márcio e do presidente municipal do partido, Clodoaldo Dias. “Anápolis quer e precisa de seriedade, transparência e qualidade de vida”, afirmou a deputada federal ao selar a parceria.

Com a entrada do PRD na base de Márcio Corrêa, a dúvida é se Clodoaldo será anunciado como pré-candidato a vice-prefeito, haja visto que há algumas semanas, Magda Mofatto estava condicionando o apoio a possível indicação.

Agora o PL contra com dois outros partidos oficialmente na chapa: Avante e PRD. Quem está em tratativas para integrar o grupo é o MDB.