Doença respiratória altamente contagiosa preocupa pediatras em Goiás; saiba como prevenir

Conforme dados da Secretaria de Estado e Saúde de Goiás, apenas neste ano, foram registrados mais de 2 mil casos

Isabella Valverde - 18 de maio de 2024

Bebê internado com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório – (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Em Goiás, pediatras estão em estado de alerta devido ao aumento de internações de crianças infectadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR), doença altamente contagiosa que pode desencadear a síndrome respiratória aguda grave.

Conforme dados da Secretaria de Estado e Saúde de Goiás, apenas neste ano, foram registrados mais de 2 mil casos, sendo que quase metade dos afetados eram menores de dois anos.

Diante do preocupante cenário, a presidente da Sociedade Goiana de Pediatria (SGP), Valéria Granieri, explicou que de março até junho, é comum o aumento de atendimentos por conta da chegada do outono, que é acompanhado de frio e ar mais seco – favorecendo a circulação de vírus respiratórios.

Grande parte costuma ser confundida com um simples resfriado, já que os sintomas são praticamente os mesmos, incluindo coriza, diminuição do apetite, tosse, espirros, febre e chiado no peito.

Em média, uma infecção dura de cinco dias a algumas semanas e, quando afeta bebês, pode deixá-los irritados ou letárgicos, além de ficarem com dificuldade para respirar.

Assim, a pediatra reforça que para evitar o contágio, os pais de crianças pequenas precisam redobrar os cuidados com a higienização, assim como ficar atentos à ingestão de líquidos e alimentação saudável dos filhos.

“Evitar locais fechados e com aglomeração de pessoas, manter os ambientes com ventilação adequada, lavar as mãos com sabão ou usar álcool em gel, além de usar máscaras são algumas medidas que favorecem a redução da transmissão viral”, orienta a profissional.

Para mais, caso a criança apresente dificuldade respiratória, recusa alimentar, sonolência excessiva, febre persistente por mais de 72h ou alteração da pele, ou do comportamento, é recomendável que o responsável busque por um atendimento médico no hospital.