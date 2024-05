Estagiário tenta matar chefe em armazém da Amazon nos EUA, mas erra tiro

Mais de 100 trabalhadores estavam no prédio no momento do tiroteio

Folhapress - 18 de maio de 2024

(Foto: Reprodução de redes sociais)

Um estagiário do setor de segurança tentou matar o supervisor a tiros em um armazém da Amazon em Ohio, nos Estados Unidos.

Ali Hamsa Yusuf se aproximou do chefe pelas costas e disparou à queima-roupa. Uma câmera de monitoramento mostra o momento em que Yusuf tenta atirar contra a nuca do homem, mas a arma falha.

Ele consegue atirar na segunda tentativa, mas erra o alvo. O barulho do tiro assusta o homem, que consegue fugir do atirador. Ele não ficou ferido.

Mais de 100 trabalhadores estavam no prédio no momento do tiroteio, segundo as autoridades. O caso aconteceu por volta das 16h40 de domingo (12).

Vítima ligou para a polícia. “Ele atirou em mim duas vezes, mas errou. Ele quase me matou”, relatou ao telefone, segundo a imprensa local.

Estagiário fugiu de carro e foi localizado a 32 km do armazém da Amazon. Polícia diz houve troca de tiros e Yusuf foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Policial também foi baleado no peito. Ele não se machucou porque usava um colete à prova de balas. Ele recebeu alta do hospital no mesmo dia do tiroteio.

Polícia diz que Yusuf não deveria estar armado durante o serviço. Também não se sabe por que ele tentou matar o supervisor, que o treinou por duas semanas. Yusuf não tinha antecedentes criminais.