Fisiculturista é preso por levar namorada espancada e em coma para hospital e afirmar que ela sofreu queda

Vítima apresenta diversas lesões pelo corpo e que são incompatíveis com história do suspeito, afirma PC

Davi Galvão - 18 de maio de 2024

Por entender se tratar de um caso de violência doméstica suspeito foi preso preventivamente. (Foto: Divulgação/PC)

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia, divulgou neste sábado (18) a prisão de um fisiculturista suspeito de espancar a companheira e levá-la, inconsciente, até um hospital, alegando que ela teria sofrido uma queda.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima, de 31 anos, deu entrada em um hospital no dia 10 deste mês, em estado gravíssimo, em coma e segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Deam foi acionada pelo próprio centro médico, após constatarem a incompatibilidade das lesões apresentadas pela vítima e a história contada pelo companheiro.

A mulher apresentava traumatismo craniano no lado direito, esquerdo e base do crânio, oito costelas quebradas, clavícula fraturada, escoriações pelas coxas, boca e olhos, incompatíveis com uma simples queda.

Ainda, foi apurado que o investigado é reincidente e já respondeu por vários processos envolvendo violência doméstica, tanto com a ex-namorada quanto com a atual companheira, inclusive com deferimento de Medidas Protetivas.

Por conta disso, a delegada Bruna Coelho, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do suspeito.

A equipe policial procedeu diligências na residência do autor, ouviu testemunhas, solicitou perícias e exame de corpo de delito na vítima. O caso segue sendo investigado.