Homem é esfaqueado pelo enteado após descobrir que esposa teve outro filho, em Goiânia

Agressão só não terminou em morte, pois a mulher teria interferido e contido o suposto agressor

Da Redação - 19 de maio de 2024

Homem teve ferimentos na perna, pescoço e na mão. (Foto: Reprodução)

Durante uma discussão, um homem, de 50 anos, acabou sendo esfaqueado pelo próprio enteado, na tarde deste sábado (18), em Goiânia.

A vítima estava em casa quando teria questionado a esposa sobre um possível boato de que ela teria tido um filho que faleceu, mas nunca havia lhe contado. Contudo, a mulher teria negado a história, iniciando uma discussão.

Em certo momento, o filho dela, enteado do homem, teria entrado na briga para defender a mãe e avançado na vítima com uma faca, dizendo que iria “cortá-la toda até a morte”.

Dessa forma, foram proferidos golpes no queixo, perna e na mão do homem, que tentou se defender com um pedaço de madeira. A discussão só não terminou em morte, pois a mulher teria interferido e contido o suposto agressor.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e precisou chamar também o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o homem para receber atendimento médico.

Posteriormente, suspeito e vítima foram encaminhados para uma delegacia, onde foi constatado que eles já haviam se envolvido em brigas outras vezes. O caso será investigado pela Polícia Civil.