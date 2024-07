Leilão do Santander oferece imóveis em Goiás abaixo do valor de mercado; veja cidades

Goiânia, Anápolis e Aparecida são algumas das localidades com propriedades disponíveis

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2024

Imóvel ofertado em leilão. (Foto: Divulgação/ Santander)

O banco Santander realizará, na terça-feira (16), um leilão online de 190 imóveis no Brasil com valores abaixo da avaliação do mercado. Desses, 45 estão localizados em Goiás.

Conforme a instituição financeira, a ação é realizada em parceria com a Biasi Leilões e começará a partir das 11h. No estado, os lances têm valor mínimo de R$ 59 mil e podem chegar até R$ 1,5 milhão.

Para participar, os interessados devem fazer o cadastro prévio no site da Biasi, informando dados pessoais como endereço, informações para contato e dados pessoais. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Segundo o banco, o pagamento pode ser feito à vista, sem desconto ou por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses. O sinal mínimo é de 20% do valor da compra, nos casos das quantias acima de R$ 90 mil de lotes comerciais e residenciais.

Há propriedades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Formosa, Itumbiara, Luziânia, Ouvidor, Trindade, Rio Verde, São Simão, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Valparaíso de Goiás, Planaltina, Paranaiguara e Porangatu.

Além do estado, também há imóveis ofertados em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Norte.

Mais informações estão disponíveis no site.