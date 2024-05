Homem se revolta por demora na retirada de tornozeleira eletrônica e agride policial penal em Anápolis: “uns bostas”

Antes mesmo de chegar na unidade, suspeito publicou vídeos afirmando que falaria sobre autoridades na plataforma

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2024

Ivan Fernandes da Silva (Foto: Reprodução)

O momento de retirada da tornozeleira eletrônica de Ivan Fernandes da Silva, de 41 anos, suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira, se encaminhou para uma confusão – com direito a exposição nas redes sociais, além de deixar um policial penal, de 41 anos, ferido. A situação aconteceu na tarde deste domingo (19) na Unidade Prisional Regional de Anápolis.

Antes mesmo de chegar à delegacia, o homem já teria demonstrado uma certa revolta por meio de vídeos publicados no Instagram – que apresenta na bio “Lutando contra mentiras da pena e alienação parental” – mostrando a ida até a unidade e afirmando que, mais tarde, faria um vídeo dedicado aos policiais.

Em outra postagem, ele também se mostra indignado pela pena afirmando que a ex-mulher não teria aceitado o término da relação e, por isso, o acusou de ameaçá-la de morte. Mas foi dentro da delegacia que a situação se agravou ainda mais.

Já na unidade, ele foi informado que o servidor responsável pela retirada da tornozeleira estaria almoçando e que deveria aguardar o retorno do trabalhador do lado de fora do presídio.

No mesmo instante, ele teria se exaltado e ameaçado os servidores alegando “Vocês são uns bostas. Nem policiais vocês são. Eu sou um cara influente, tenho reunião com o prefeito amanhã. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês depois”.

Em seguida, afirmou que iria postar vídeos dizendo que estava sendo destratado pelos profissionais.

Inclusive, conforme denúncia, ele ainda teria publicado diversas gravações nas redes sociais caluniando e difamando a instituição e as autoridades que estavam presentes e até transmitido uma live dentro de uma área de segurança.

Após tentarem acalmar Ivan, mas sem sucesso, policiais penais informaram que ele seria levado até uma delegacia para as devidas providências legais, momento em que o suspeito agrediu fisicamente um deles com tapas, causando uma lesão no tórax e na mão direita.

Após a ação, ele foi algemado, recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia.