O jeito mais fácil de fazer pudim: super cremoso, leve e zero enjoativo

O recheio é bom, gostoso e bem diferente do que você se acostumou a ver e provar por aí. A receita bombou nas redes sociais e trouxemos para você experimentar

Magno Oliver - 19 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / _minhacasinha)

O pudim foi eleito uma das melhores sobremesas do Brasil. O doce além de fácil de preparar, é muito gostoso e pode ser servido a qualquer momento do dia.

Assim, ele pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina, tem criações que já fizeram até na airfryer.

Só que uma receita diferente no recheio do pudim viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha dos internautas. Trouxemos para você experimentar também!

O perfil no instagram da @_minhacasinha trouxe a receita de um pudim bem cremoso que vai coco ralado e leite de coco na receita. Fica surpreendente e fácil de fazer.

INGREDIENTES:

– 2 latas de leite condensado

– 1 lata e 1/2 de leite

– 1 vidro de leite de coco

– 6 ovos

– 1 pacote de coco ralado

– 2 xícaras de açúcar

Como preparar o pudim:

Primeiro, use 2 xícara de açúcar para caramelizar a forma. Espere derreter até ficar com cor de caramelo/marrom claro.

Em seguida, no liquidificador, coloque o leite condensado, o leite, o leite de coco, ovos as xícaras de açúcar e bata muito bem todos os ingredientes, exceto o coco.

Depois de batidos os ingredientes, agora junte o coco e misture apenas com a colher.

Logo após, coloque o pudim na forma com água e cubra com papel alumínio. Asse em banho maria a 180 graus, por 1h20min.

Leve para a geladeira por, pelo menos, 6 horas. E depois é só servir.

Assim, confira o vídeo completo da receita de pudim cremoso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thauane Alves Vasconcelos (@_minhacasinha)

