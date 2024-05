Imagens mostram momento em que subtenente sofre mal súbito e morre em frente a restaurante

Corporação lamentou a partida do profissional e desejou forças aos amigos e familiares

Davi Galvão - 20 de maio de 2024

Militar faleceu ao chegar em um bar e restaurante, neste sábado (18). Foto: Redes Sociais)

O Policial Militar Veterano Subtenente Waldir Pereira Amaral, de 59 anos, morreu após sofrer um mal súbito no último sábado (18).

O militar chegava em um bar e restaurante, localizado no setor Jardim Olímpico, bairro na região Leste de Aparecida de Goiânia, na companhia de outras duas pessoas quando, ainda na entrada, passou mal.

Nas imagens, obtidas através do circuito de segurança do local e divulgadas nesta segunda-feira (20), é possível ver que ele e os amigos caminhavam no sentido da entrada do estabelecimento quando, próximo à escada, o militar cambaleou e caiu – batendo a cabeça em um corrimão.

Neste momento, o casal que estava próximo correu em direção ao subtenente.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) se solidarizou com os familiares, amigos e irmãos de farda e desejou que encontrassem forças para superar este momento de dor.