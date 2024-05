Assembleia Legislativa de Goiás confirma novo concurso público com 150 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade médio e superior

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2024

Entrada da Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego. (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) confirmou a abertura de um novo concurso público ainda em 2024 com vagas para diferentes áreas e cargos.

O anúncio sobre a instauração do certame foi revelado na segunda-feira (20) pelo presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB).

No total, segundo o político, a previsão é que sejam disponibilizadas 150 oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade médio e superior.

Entre as funções confirmadas que serão disponibilizadas, estão: auxiliar de serviços gerais, comunicador social, analista de T.I. e agente da polícia legislativa.

A previsão é que os selecionados no concurso recebam uma remuneração que pode variar de R$ 2 mil a R$ 30 mil, a depender do cargo e escolaridade.

De acordo com Bruno Peixoto, o processo seletivo acontecerá mesmo como o ingresso do estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e os estudos do certame estão em estágio avançado.

“Entendemos que o Estado de Goiás está no Regime de Recuperação Fiscal e temos feito o dever de casa, cortando rigorosamente os gastos, reduzindo despesas e economizando ao máximo”, explicou.

O presidente do órgão ainda reforçou que uma auditoria para extinguir cargos comissionados na administração está sendo feita para abrir espaço aos servidores concursados.

“A Casa precisa de profissionais efetivos nas mais diversas áreas e esse concurso, sem dúvidas, vai suprir necessidades importantes, contribuindo, dessa forma, para a excelência no serviço que é prestado ao cidadão goiano”, diz.

Mais informações oficiais sobre o certame devem ser anunciadas em breve.