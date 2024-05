O truque eficiente e eficaz para desentupir o vaso sanitário na hora

Dica testada e aprovada por seguidores nas redes sociais bombou na internet

Magno Oliver - 21 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Faça Sua Obra)

Se tem uma situação complicada e bastante constrangedora – que não desejamos nem para quem nos odeia – é o problema do vaso sanitário entupido.

Tanto ser a pessoa que entupiu ou ser aquela que chega no lugar e se depara com o assento sanitário impedido para uso, o dilema enfrentado é o mesmo: o que fazer para desentupir o vaso sanitário?

Um truque bastante eficaz e diferenciado para desentupir o vaso sanitário viralizou nas redes sociais e trouxe a luz no fim do túnel para o seu constrangimento.

O truque eficiente e eficaz para desentupir na hora o vaso sanitário

O perfil no Instagram da @achadinhosdiferentesdaju trouxe uma solução para o vaso entupido que virou a queridinha dos seguidores nas redes sociais.

Em simulação, um vídeo postada na página, ela mostra como agir diante de um caso em que a tubulação do assento sanitário entope.

Nem sempre o desentupidor de pia consegue desobstruir um vaso muito cheio, então, com um simples saco plástico chega a solução da sua dor de cabeça.

Primeiro passo é secar bem a borda do assento com um pano seco. Pode ser com um pano ou até mesmo papel higiênico. Feito isso, pegue o saco plástico, abra ele e coloque por cima, ao redor do vaso sanitário.

É importante se atentar para que ele seja resistente e não tenha nenhum furo. Na sequência, feche a tampa do vaso por cima do saco plástico e certifique-se de manter ele bem esticado.

Logo depois, sente na tampa para aplicar pressão e aperte o botão de descarga. A explicação é que a vedação com saco plástico vai criar um vácuo bastante forte para empurrar a obstrução.

Assim, confira o vídeo completo do truque:

