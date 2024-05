Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai doar para população nova tecnologia de combate ao mosquito da dengue

Expectativa é que ação consiga diminuir número de fêmeas responsáveis por proliferar doença

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2024

Aedes do Bem. (Foto: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasil)

Na tentativa de prevenir o avanço de casos de Dengue no município, que já soma mais de 9 mil registros em 2024, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia está doando uma nova tecnologia para a população no combate aos mosquitos Aedes aegypti – responsável pela transmissão da doença.

Intitulada de Aedes do Bem, a medida consiste na criação de machos autolimitantes que combatem a própria espécie e funcionam como um larvicida para controlar as fêmeas que picam e proliferam dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

De acordo com a Administração Municipal, 12 mil caixas da nova tecnologia serão instaladas em diferentes bairros da cidade. Outras 54 mil caixas com ovos do mosquito, que eclodem ao entrar em contato com a água, serão fixadas em residências para combater o mosquito.

Na prática, no período entre 10 e 14 dias, os insetos atingem a fase adulta e voam pelo ambiente urbano para procurar fêmeas da mesma espécie para o acasalamento.

Devido ao cruzamento, apenas descendentes machos se desenvolvem, mas com características autolimitantes – ou seja, não transmitindo a doença.

A expectativa é que, com a ação, a prefeitura consiga diminuir o número de fêmeas que são as responsáveis por proliferar a Dengue.

Além da medida, a gestão também tem apostado no manejo ambiental, como retirada de lixos, visita de agentes de combate a endemias e uso de fumacê, em situações específicas.