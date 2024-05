6 atitudes que você precisa tomar se quiser ser promovido no trabalho

Crescer no trabalho exigem alguns comportamentos que muitas pessoas precisam se atentar

Magno Oliver - 22 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

A busca por aumento de salário e a promoção de cargo numa empresa é o sonho de muitos trabalhadores no mundo inteiro. Aliás, atire a primeira carteira de trabalho assinada quem nunca teve essa ambição profissional e que mexe muito com a qualidade de vida, não é mesmo?

A questão é que alcançar esse objetivo não parece coisa fácil, e algumas etapas e atitudes precisam ser tomadas para que te ajudem a chegar lá.

1. Busque construir boas relações com colegas e superiores

Networking interno é crucial. Manter boas relações no ambiente de trabalho, mostra que é um profissional colaborativo e construir uma rede de apoio dentro da firma ajudam a criar uma imagem positiva. Assim, as portas para um aumento e subida de cargo já começam a se destrancar.

2. Demonstre sempre proatividade

Identificar problemas e oportunidades antes que os demais os resolvam e desenvolva o hábito de tomar iniciativa para resolvê-los ou explorá-los. Assim, a busca é por agir sempre demonstrando sua dedicação e visão diante das demandas e dos problemas inesperados.

3. Desempenhe suas demandas sempre além das expectativas

Entregue sempre resultados consistentes e de alta qualidade, superando as metas estabelecidas. Assim, isso vai demonstrar para seus superiores comprometimento e capacidade de assumir responsabilidades maiores. Isso vai fazer com que as oportunidades para subir de cargo apareçam.

4. Busque feedbacks contínuos

Evolução é constante. Então, pedir feedbacks regularmente e trabalhar nas áreas de melhoria mostram que você está com empenho em se desenvolver e em contribuir de forma mais eficaz para a empresa. Vá atrás de sempre ouvir como está a avaliação do seu trabalho.

5. Tenha o hábito de desenvolver habilidades de liderança

Mostre que você pode liderar equipes e projetos, tomar decisões e orientar colegas de trabalho. Isso prova que você está acima da média para assumir um papel de maior responsabilidade.

6. Mantenha sempre atitudes positivas e resilientes

Por fim, enfrentar desafios sempre com otimismo e resiliência. Busque sempre manter uma atitude positiva, mesmo sob pressão. Isso faz com que vejam você como profissional confiável e capaz de lidar com responsabilidades maiores.

