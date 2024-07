“Bati o carro”: o que fazer e como agir para não ficar no prejuízo

Tendo ou não culpa, a atitude é bastante comum entre os condutores

Gabriella Pinheiro - 25 de julho de 2024

Veículo teve a frente completamente destruída após colisão. (Foto: Jonathan Cavalcante)

Até mesmo o mais habilidoso e sagaz motorista pode passar por situações complicadas no trânsito. Uma delas, e mais comum, é o famoso “bati o carro”.

Tendo ou não culpa, a atitude é bastante comum entre os condutores. No entanto, é necessário saber como agir nesse tipo de situação para não ficar no prejuízo.

Quer saber o que fazer? Leia até o final e entenda.

Embora muitos achem, nem sempre nesse tipo de situação é necessário chamar a Polícia Militar (PM). Se ninguém se machucou, por exemplo, basta as partes entrarem em acordo, trocarem o contato e, posteriormente, acionarem a seguradora do responsável pelo ocorrido.

No caso de acidentes sem feridos, é necessário, primeiramente, que a pessoa retire o carro das ruas, principalmente se o veículo estiver impedindo o trânsito.

Isso porque além do risco de causar um acidente, você também pode receber uma multa de R$ 130,16 e ganhar 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme o art. 178 do Código de Trânsito: “deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito: infração média”.

Outra dica é manter a calma e evitar discussão com o outro. Por isso, troque contato com ele e informações. Se estiver com dúvida, reúna provas como tirar foto do carro, do condutor e afins.

Você também pode optar por ir até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência (BO). Em caso de acidentes com feridos, é necessário acionar as autoridades, prestar assistência e preservar o local do crime.

