Jovem surpreende ao explicar por que pediu demissão depois de apenas uma semana de trabalho

O que era para ser um período de experiência passou a ser um momento de quase escravidão

Magno Oliver - 22 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Tik Tok / @ornella15_)

Procurar emprego atualmente está uma missão cada vez mais complicada de ser cumprida, não é verdade?

Afinal, são vários requisitos necessários, avaliação de currículo, boas qualificações… enfim, as exigências são várias e quem se candidata precisa estar com preparo à altura.

No entanto, em meio a isso, o que aconteceu com uma jovem que conseguiu uma vaga de emprego foi ao contrário do que muita gente esperava.

Jovem surpreende ao explicar por que pediu demissão depois de apenas uma semana de trabalho

Em seu perfil no TikTok, a usuária @ornella15_ publicou uma história de revolta e indignação que acabou tornando o caso dela viral na rede social.

Ela conseguiu um trabalho em uma loja de roupas para crianças e decidiu usar suas redes sociais para denunciar um abuso que sofreu.

Segundo ela, os patrões queriam aumentar a sua jornada de trabalho para 8 horas diárias, uma vez que ela trabalhava apenas 4 horas por dia.

No início da gravação, ela começa o desabafo: “querem me fazer trabalhar 8 horas por dia, onde já se viu isso?”. Logo depois, ela explica que começou como vendedora no estabelecimento há apenas uma semana, que era o período de teste, no qual ela deveria cumprir apenas 4 horas e meia.

Passada 1 semana de trabalho, os empregadores avisaram que ela teria que subir a carga horária para 8 horas. Ela não aceitou e disse “não quero trabalhar mais. Quero pedir demissão. Estou há uma semana e não aguento mais”.

“Não suporto a atenção do público, não gosto disso. Por que concordei com a entrevista?”, questionou ela.

Nos comentários, os seguidores apoiaram a decisão dela de vazar fora daquele ambiente tóxico. “Fique tranquila, a primeira semana sempre é mais pesada”, disse um seguidor.

“Renuncia e dê o cargo a alguém que realmente o mereça”, comentou abaixo outro internauta.

Assim, confira o vídeo completo:

@ornella15_ Saquenme de esta tortura diaria por favor humor ♬ sonido original – Ornella

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras matérias e surpreenda-se:

Dançarina pede demissão do SBT após fala considerada racista de Ratinho

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!