Mato alto se torna motivo de medo constante para moradores de bairro em Anápolis: “se esconderam lá e tentaram pegar minha prima”

Moradores do bairro Vila Brasil, em Anápolis, têm reclamado de um lote baldio na região, onde o mato tomou conta, causando sujeira e medo para a população.

Ao Portal 6, Flávia Albernaz, que mora na mesma rua da propriedade, contou que o matagal já causou diversos problemas para as pessoas que passam por ali, como quando uma parente dela foi vítima de um homem que se escondia no local.

“Não faz nem quinze dias que a minha prima estava na porta de casa, quando um rapaz saiu de dentro do mato e tentou atacá-la”, disse, amedrontada.

Apesar do susto, após o ocorrido, a Polícia Militar (PM) compareceu ao local, mas não conseguiu localizar o suspeito, que provavelmente entrou no loteamento para tentar fugir.

A auxiliar de consultório dentário também descreveu quando uma cobra venenosa invadiu o quintal da residência dela e tentou picar a cachorra da família, que estava sozinha. Por sorte, o animal se salvou e, por conta própria, conseguiu matar a serpente.

“Eu tenho duas crianças pequenas, uma de 06 e outra de 12 anos. Elas querem brincar na rua, mas eu não deixo, né? Porque é perigoso”, destacou.

A mulher explicou que, para lidar com os perigos, os próprios moradores fazem uma limpeza periódica da vegetação, com o objetivo de eliminar os riscos. No entanto, ela relatou ter medo de uma possível queimada no local, visto que o loteamento é bem grande e possui uma parte muito seca.

“Se alguém botar fogo, vai queimar tudo lá, porque o mato está muito grande e não tem mais como controlar”, contou.

Cansada de ver os esforços da comunidade local para tentar conter um problema que não é deles, Flávia disse já ter realizado duas denúncias por meio do Zap da Prefeitura, no entanto, nenhuma das vezes ela foi atendida.

Previsão

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que, em nota, explicou que a área já está dentro do cronograma para receber os serviços de roçagem.

Confira o comunicado na íntegra:

“A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informa que enviará equipes ao local para verificar a situação. Entretanto, a área já está dentro do cronograma para receber os serviços de roçagem nos próximos dias.”