Médicos não conseguem ressuscitar jovem de 21 anos que deu entrada em UBS com “crise de asma”

Ao começar a investigar, equipe logo percebeu se tratar de algo muito mais grave, já que o paciente estava agitado, alucinando e dando socos no chão

Thiago Alonso - 23 de maio de 2024

Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira (23), ao dar entrada em uma unidade de saúde, em Hidrolândia, município a 35 km de Goiânia.

A vítima teria chegado ao local relatando estar com uma crise de asma, no entanto, durante a avaliação preliminar, a equipe médica teria constatado sintomas de overdose.

Entre as indicações, o jovem apresentava agitação intensa, confusão mental, inquietação, salivação e alucinações. Além disso, ele também não conseguia responder comandos, tendo as pupilas dilatadas e dando socos no chão.

Logo, foi acionado uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para encaminhar o paciente para outro hospital, visto que, por ser uma unidade básica de saúde, não havia equipamentos necessários para casos de emergências.

Entretanto, os sintomas começaram a evoluir ocasionando em uma parada cardíaca, sendo que a equipe hospitalar tentou realizar medidas de ressuscitação com compressões.

Apesar dos esforços, a vítima não resistiu, indo a óbito cerca de 30 minutos depois.

Assim, a Polícia Científica foi solicitada até o local, realizando os devidos procedimentos. Após isso, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu a UBS, fazendo a retirada do corpo.

Agora, o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil (PC).