TJGO divulga edital de cargo para nível superior com salários de até R$ 5 mil

Os aprovados irão exercer a função de mediador judicial, atuando como facilitadores do entendimento entre as partes em conflito jurídico

Davi Galvão - 23 de maio de 2024

Sede do Palácio da Justiça. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) anunciou, nesta quarta-feira (22), o lançamento do edital referente ao processo para a seleção de mediadores judiciais, com salários de até R$ 5 mil.

As inscrições se iniciam no dia 21 de junho e se estendem até 22 de julho, sendo realizadas exclusivamente através do site do Instituto Verbena.

Para participar, é exigido o pagamento de uma taxa no valor de R$ 100.

Os interessados devem possuir ensino superior e irão passar por uma prova objetiva, que contará com questões de língua portuguesa, informática básica, legislação complementar e conhecimentos específicos, além de outra prova de títulos.

Mais informações podem ser conferidas diretamente no edital do certame.