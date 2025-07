Últimos dias de inscrição em concurso público para vários níveis com salários de até R$ 11 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio, técnico e superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 10 de julho de 2025

Concurso público com vagas abertas. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Está chegando ao fim o período de inscrições para o concurso público do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que oferta 21 novas vagas de emprego, cujos salários variam entre R$ 5.871,54 e R$ 11.031,91.

As oportunidades são destinadas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, e contam com carga horária de 40h semanais.

Com a reta final se aproximando, os interessados tem até o próximo domingo (13), para se inscreverem no certame, por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

As candidaturas serão validadas mediante pagamento de uma taxa de inscrição, que varia entre R$ 54 e R$ 56, a depender do cargo desejado.

Os concorrentes serão avaliados por meio de uma série de etapas, a se iniciar com uma prova objetiva, aplicada no dia 10 de agosto. Também serão realizadas provas discursivas, análises comportamentais, avaliação de títulos e experiência profissional.

Os selecionados serão convocados para atuarem na sede do CFMV, na capital federal, Brasília, próximo ao plano piloto do Distrito Federal.

Confira todas as vagas disponibilizadas:

Advogado (NS) (02)

Analista Administração (NS) (01)

Analista Contabilidade (03)

Analista Marketing (01)

Analista-Análise de Sistema (NS) – Prova 1: Desenvolvimento de Sistemas (02)

Analista-Análise de Sistema (NS) – Prova 2: Infraestrutura de TIC (01)

Analista-Médico Veterinário (02)

Assistente Administrativo (07)

Técnico em Informática (NI) (02)

Para mais informações sobre o concurso público, confira o edital.

