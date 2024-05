Homem morre afogado ao tentar atravessar lago, em Goianira

Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu às pressas para tentar salvar a vítima

Gabriella Pinheiro - 24 de maio de 2024

Corpo de Bombeiros durante busca, Setor Lago Azul, em Goianira. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um homem, de 39 anos, morreu afogado enquanto nadava em um lago, no Setor Lago Azul, em Goianira. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (24).

Ao Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam no local afirmaram que tudo teria ocorrido quando a vítima teria entrado no local e tentado atravessar o lago.

Contudo, ao submergir e antes de alcançar a outra ponta, o homem não teria retornado a superfície. Notando a situação e a demora, populares decidiram acionar os militares, que compareceram no ambiente.

No local, os bombeiros fizeram diversas tentativas para localizar a vítima no ambiente indicado por uma testemunha, por aproximadamente 30 minutos, mas sem sucesso.

A guarnição náutica foi acionada e compareceu no local para auxiliar nas buscas e ajudar no recolhimento do corpo.

Após cerca de 40 minutos da chegada da equipe, os militares conseguiram encontrar o homem e a levaram até as margens do lago.