Câmeras mostram homem agredindo pitbull no meio da rua

Suspeito imobilizou o animal sentando com o joelho na barriga e segurando o pescoço dele

Thiago Alonso - 14 de julho de 2024

Imagens circularam nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi preso, neste domingo (14), um homem suspeito de agredir com socos e murros uma cadela da raça pitbull, em Formosa, município no Entorno do Distrito Federal (DF).

Moradores da região registraram a ação do suposto criminoso, que ocorreu no meio da Avenida Posto Agropecuário, neste sábado (13).

Nos vídeos, é possível ver quando o homem imobiliza o animal sentando em cima dele, com o joelho na barriga e segurando o pescoço. Em seguida, o bichinho, de apenas 03 anos de idade, é golpeado no rosto por diversas vezes.

Dessa forma, a equipe da Polícia Civil (PC) foi acionada pela instituição “Amigo Cão”, realizando a autuação em flagrante, visto que, por conta da repercussão das imagens, havia o risco da população agredir o suspeito com as próprias mãos.

Quando questionado sobre o crime, o homem admitiu que ingeriu bebida alcoólica e quis castigar o animal, que teria fugido de casa.

Agora, o suposto autor poderá responder pelo crime de maus-tratos, com pena de até cinco anos de prisão.