Adriana Calcanhotto, Pitty e Raça Negra são os destaques do final de semana em Goiás

Isabella Valverde - 11 de julho de 2024

Adriana Calcanhotto, Pitty e Raça Negra se apresentam em Goiânia neste final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

O final de semana está se aproximando, trazendo consigo aquela vontade de sair com a galera para curtir ao máximo os momentos de descanso.

E o melhor é que neste gostoso período de férias, o que não falta em Goiás são atrações para que os goianos possam se divertir. Pensando nisso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores opções para aqueles que desejam sair do sofá e cair na folia.

Para quem for passar o final de semana em Goiânia, a boa notícia é que será possível até mesmo escolher qual a atração preferida.

Acontece que nesta sexta-feira (12), Adriana Calcanhotto é a grande atração do Aldeia Sesc, que acontecerá no Teatro Rio Vermelho. A cantora levará ao palco grandes hits da carreira, prometendo embalar o público a partir das 21h.

Para os interessados, os ingressos ainda podem ser garantidos por meio do site de vendas de entradas, Sympla.

Também na capital, será possível curtir muita música boa com o festival Deu Praia, que acontece durante todo o final de semana no Goiânia Arena.

Na grande festa, a sexta será agitada por Mr. Gyn e Pitty, o sábado (13) por GH&R e Xanddy Harmonia, enquanto o domingo (14) ficará por conta de Raça Negra. As entradas podem ser adquiridas por meio da plataforma Bilheteria Digital.

Não para por aí. Em Pirenópolis, a grande atração do final de semana é a 7ª Edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz, que promete uma verdadeira experiência gastronômica para os visitantes.

Por fim, para aqueles que estiverem em Anápolis, o domingo (14) será especial no Teatro Municipal com uma apresentação para lá de divertida do Circo de Los Pies.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: