Por ciúmes, homem mata irmão e tenta tirar a própria vida em Jaraguá

Familiares acreditam que a junção de dois fatores podem ter motivado a situação

Karina Ribeiro - 24 de maio de 2024

Imagem mostra homem no chão próximo à garagem da residência. (Foto: Reprodução)

A manhã desta terça-feira (24) foi de tragédia para integrantes de uma família de Jaraguá. Por volta de 6h30 um homem matou o próprio irmão e, em seguida, tentou tirar a própria vida. O pai e um terceiro filho foram testemunhas e acreditam em uma hipótese para a circunstância: ciúme e uso compulsivo de drogas.

O crime ocorreu na Vila São José. Dentro da casa estavam o pai e os outros três filhos. Conforme relatos, Márcio José da Silva teria pegado uma arma e atirado contra o irmão – João Vicente, que morreu na hora.

Em seguida, Márcio atirou contra a própria cabeça. O pai, já no portão para ir para o trabalho, e irmão da dupla – que foi acordado pelo barulho, acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Assim, Márcio foi encaminhado com vida para uma unidade de saúde.

Interrogados por policiais militares, eles relataram que Márcio sentia ciúmes do irmão com a ex-namorada do autor.

Entretanto, existe a tese de que Márcio estivesse sobre efeito de drogas já que, conforme familiares, era usuário compulsivo de cocaína.