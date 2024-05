⁠Uma pessoa que fez parte do passado vai entrar de novo na vida desses 3 signos

Atual cenário astrológico, com Sol e Vênus em Gêmeos, pode aumentar as chances de pessoas ressurgindo com algumas propostas

Gabriella Licia - 25 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/cottonbro studio/Pexels)

Neste mês de maio, quando o Sol chegou em Gêmeos, é essencial ser cauteloso, pois alguns signos podem encontrar uma pessoa que fez parte do passado e que deseja um reencontro ou até mesmo um novo começo.

O atual cenário astrológico, com Vênus em Gêmeos também, pode aumentar as chances de pessoas ressurgindo, especialmente porque os nativos desse signo têm dificuldade de sair da vida das pessoas com pendências. Logo, necessitam de resolver tudo com profundos diálogos e até mesmo tentativas de reconciliação.

Além disso, o planeta regente de Gêmeos é Mercúrio. Assim, a curiosidade vai estar em alta, aguçando as habilidades de stalker dos ex. É bom ter cuidado!

Existem histórias que não devem ser retomadas. Será necessário muita maturidade para discernir os melhores caminhos a seguir. Confira agora quais serão os signos mais envolvidos e que devem ter cuidado com essa pessoa que fez parte do passado.

1. Gêmeos

Com Sol e Vênus nesse signo, é indiscutível que uma pessoa que fez parte do passado retorne com tudo para tentar reaver essa relação.

Além disso, a forma agitada que o geminiano leva a vida, às vezes, o impede de ter conversas conclusivas. É bem possível que até queiram tentar se resolver com esse alguém. Porém, é bom relembrar exatamente todos os fatores que os fizeram terminar a relação.

Lugar do passado é exatamente lá atrás.

2. Câncer

Vivenciando o próprio inferno astral, esses nativos podem perceber o baque do retorno da pessoa que fez parte do passado. A confusão mental pode aumentar e vocês tentarão não se abalar.

É importante seguir adiante e não olhar para trás. Isso porque, se ela já te devastou uma vez, uma segunda chance seria um verdadeiro tiro no pé.

3. Libra

Por fim, os librianos também podem topar cara a cara com uma pessoa que fez parte do passado e até cogitar sentar e conversar para desmistificar os problemas entre vocês.

Acontece que não vale a pena. Houve muitos erros pesados nesse romance e, quando uma taça se quebra, não tem como consertar perfeitamente. Vocês só irão se machucar.

