Mulher em dificuldades ganha na loteria e revela plano surpreendente para fortuna milionária

Aposta premiada fazia parte de um jogo de raspadinha

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2024

(Foto: Divulgação)

Pouco tempo após uma intensa batalha contra um câncer de mama, uma idosa, de 75 anos, viu a vida mudar da noite para o dia depois de conquistar uma fortuna milionária ao ganhar na loteria.

Natural do condado de Lancaster, no Estado Norte-Americano da Pensilvânia, a mulher conquistou US$ 5 milhões – o que equivale à cerca de R$ 27, 4 milhões – apenas comprando o bilhete premiado em um posto de gasolina.

Conforme a CNN, a aposta premiada fazia parte de um jogo de raspadinha da loteria do estado.

Em um comunicado enviado à imprensa, a ganhadora, Donna Osborne, revelou que estava no aeroporto com a filha para visitar a família na Flórida, quando o voo atrasou, fazendo com que ela decidisse comprar um bilhete enquanto a filha seguia o trajeto só.

“Se eu não tivesse saído do aeroporto, nunca teria comprado aquele bilhete”, destacou.

Ao checar o bilhete, ela então retornou até o comércio onde comprou o item para confirmar se, de fato, o que havia comprado era real. Logo em seguida, ela ligou para a filha para contar a notícia – o que, em um primeiro momento, não foi sequer levado a sério pela jovem.

Segundo a nota, Donna terminou, recentemente, o tratamento contra o câncer de mama e tinha o costume de jogar na loteria com uma certa frequência.

De acordo com a ganhadora, que inclusive já é bisavó, mesmo com a bolada em mãos, ela não tem planos de se aposentar e revela que passou os últimos anos fornecendo transporte para os Amish.

“Não sei o que faria comigo mesmo, tenho que continuar me movendo. […] Acho que vou investir parte do prêmio, claro, mas depois vou para o Alasca”, afirmou.

