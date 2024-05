6 mensagens de WhatsApp para enviar e fazer a pessoa do outro lado querer te ver na hora

Não há nada melhor do que a interação cara a cara no momento da paquera

Pedro Ribeiro - 25 de maio de 2024

Mandar mensagens no WhatsApp é algo essencial na hora do flerte. Puxar assunto para saber o que a outra pessoa está fazendo ou então compartilhar músicas é sempre muito importante para conquistar alguém.

Mas depois de algum tempo está na hora da ação e o famoso ‘date’ precisa sair do papel, ou melhor, da tela do celular. Não há nada melhor do que a interação cara a cara no momento da paquera.

Por isso, é preciso que você jogue algumas mensagens que façam a outra pessoas querer estar com você, não é mesmo? Pois bem, depois dessas dicas com certeza seu/sua crush vai querer sair pra te encontrar.

1. Tenho um presente pra você

Nada mais interessante do que surpreender alguém. Surpresas positivas são sempre muito especiais e com certeza deixam a outra pessoa empolgada e curiosa.

Por isso, prepare algo especial! Isso demonstra afeto e carinho pelo outro, além de servir como uma boa desculpa para vocês estarem juntinhos.

2. Vi esse lugar e quero muito ir com você

Uma ótima opção é já estar com tudo preparado para o date. Data, horário e o lugar são essenciais para fazer alguém querer te ver. Isso passa uma sensação de segurança para a outra pessoa, algo indispensável para dar início a um bom romance.

3. Precisamos conversar pessoalmente

Talvez esse método não seja o mais adequado. Normalmente, quando alguém diz que precisa conversar com a outra pessoa, ainda mais pessoalmente, logo pensamos o pior possível.

Mas se você já percebe uma química, um pouco de mistério não faz mal a ninguém.

4. Vamos a esse show juntos?

Como dito antes, estar preparado é sempre bom. Então, nada melhor que chamar a pessoa para um show ou apresentação do artista favorito dela, não é mesmo?

Além de compartilhar um momento único juntos, tornará o encontro muito especial.

5. Estou planejando algo muito especial

Sem dar muitos detalhes fica ainda melhor! Estimular o outro com pequenos enigmas é uma boa opção para chamar pra sair e fazer a pessoa querer te ver. O importante é se programar e tornar o momento o melhor o possível.

6. Vamos nos encontrar!

Mais direto que isso, impossível! Mas muita atenção, nada de ficar apenas no “vou ver e te aviso”. Se a sua intenção é realmente encontrar a outra pessoa e quer mesmo que ela aceite, já tenha em mente datas e horários para um programa especial juntos.

