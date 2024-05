Anitta debocha de moção de repúdio da Câmara: ‘Estou arrasada, como vou viver?’

Em outro vídeo, a cantora refletiu sobre o envolvimento dos deputados na questão

Folhapress - 25 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Anitta fez piada sobre a moção de repúdio aprovada na última quinta-feira (23) pela Câmara dos Deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar. No texto, os parlamentares acusam o trio de promover “conteúdo nocivo” no show de Copacabana.

Em sequência de “stories” publicada neste sábado (25), Anitta tirou sarro do texto, proposto pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ). “Hoje eu acordei arrasada, desolada, sem chão”, ironizou. “Tô muito mal, tô preocupadíssima, isso acabou comigo. Como eu vou viver?”

Em outro vídeo, a cantora refletiu sobre o envolvimento dos deputados na questão. “A galera tá com tempo, né? Fico impressionada com o tempo que eles têm para essas coisas. Em vez de gastar esse tempo ajudando as famílias do Rio Grande do Sul… Se for para resolver um negócio sério, não tem esse tempo, tudo demora. Agora, para essa babaquice tem tempo? Vai trabalhar, gente. Eu mesma só tive tempo de ver isso agora. Vai arrumar o que fazer”, caçoou Anitta.

Na moção de repúdio, parlamentares criticaram o show de Madonna por “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira”, e “conteúdo nocivo, de forte viés erótico”.

“A referida cantora [Madonna] utilizou-se de símbolos e elementos de ritos satânicos, em claro deboche à religião cristã”, diz o texto. A moção de repúdio não tem consequências legais para as artistas.