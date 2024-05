Já é comprovado cientificamente que o consumo excessivo de bebida alcoólica faz mal à saúde. Mas você já parou pra pensar se existe um número uma quantidade mínima que seja tolerável?

Pois bem, de acordo com o sistema de saúde da Inglaterra, o National Health Service (NHS), o limite semanal recomendado seria o equivalente a 3,7 long necks por dia.

Um estudo publicado pela revista The Lancet, demonstrou que aqueles que bebem o dobro do recomendado tinham uma expectativa de vida seis meses menor. A pesquisa contou com mais de 6oo mil pessoas.

Se quiser viver bem e com saúde, deve levar a frase “beba com moderação” um pouco mais a sério.

O que acontece se você beber mais de 3 long necks por dia

Para começo de conversa, é bom deixar claro que o efeito do álcool pode variar de acordo com cada pessoa. No entanto, especialista em estatística, David Spielgelhalter, da Universidade de Cambridge, explica que a pesquisa, é um bom exemplo para se entender o impacto do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Outro estudo realizado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da Universidade Pequim, na China, constatou que pessoas que consumiam mais do que a dose recomendada tinham mais chances de desenvolver 61 doenças, incluindo 33 que antes não eram ligados às bebidas alcoólicas.

Para reforçar a pesquisa, foi realizada uma análise genética nos indivíduos para identificar se o surgimento de determinada doença era de fato ligado ou não ao álcool.