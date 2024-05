6 sinais que uma pessoa que não é confiável passa e só os espertos percebem

É bom ficar de olho nessas características, mas também é importante não julgar antes da hora

Pedro Ribeiro - 26 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Angela Roma/Pexels)

Muitas vezes logo de cara percebemos se uma pessoa é ou não é confiável. Porém, nem sempre isso fica muito claro.

Às vezes, as pessoas podem mostrar alguns desses comportamentos por razões temporárias ou situacionais.

É bom ficar de olho nesses sinais, mas também é importante não julgar antes da hora.

No entanto, se esses padrões persistirem e causarem preocupação, pode ser necessário rever a confiança na relação com o outro.

1. Incoerência nas palavras e ações

Se o que eles dizem não se alinha com o que fazem, pode ser um sinal de falta de confiabilidade. Por exemplo, quando alguém promete algo e não cumpre, isso pode diminuir profundamente a confiança que os outros têm nessa pessoa.

Para construir e manter relacionamentos saudáveis e produtivos, é essencial que as palavras estejam alinhadas com as ações, pois isso é fundamental para estabelecer confiança e respeito mútuos.

2. Falta de transparência

A falta de transparência é outra característica que pode levantar bandeiras vermelhas em relação à confiabilidade de uma pessoa.

Quando alguém evita fornecer informações claras ou completas sobre si mesmo ou suas intenções, pode criar desconfiança e incerteza nas relações. Isso porque fica difícil saber se estão comprometidos com a construção de relacionamentos sólidos e confiáveis.

3. Fofoca

Pode até parecer óbvio, mas às vezes deixamos passar despercebido. Uma pessoa não confiável pode falar mal de outra na sua frente; se isso acontecer, fique atento! Se ela faz isso sobre outras pessoas, nada impede que ela tome a mesma atitude em relação a você.

4. Manipuladoras

De um modo geral, a manipulação é caracterizada por um desejo de controle e poder sobre os outros, muitas vezes à custa de sua liberdade, autonomia e bem-estar emocional.

Isso pode assumir várias formas, desde sutis jogos mentais até manipulação emocional mais direta. Caso aconteça com você, se afaste dessa pessoa o quanto antes.

5. Segredos Excessivo

Tudo bem que guardar segredos é normal, mas se você as vezes conta tanto para uma pessoa e percebe que não é recíproco, cuidado!

Manter segredos demais, ou até mesmo ocultar coisas pra você, pode ser um comportamento preocupante que afeta a confiabilidade de uma pessoa.

6. Comportamento Egoísta

Bom, se uma pessoa costuma pensar apenas nela e aos seus interesses pessoais, talvez ela não seja confiável.

Já se imaginou passando por uma situação difícil e precisa de ajuda? Como você irá contar com o apoio de alguém que só pensa em si mesma? Pois é, quem pensa demais em si acaba não pensando em ninguém.

