O ketchup é um dos molhos de tomate mais conhecidos pelo mundo todo, se não for o maior deles. Afinal, quem é que não possui um desses em casa, não é mesmo?

Bom, mas muito mais do que comer, colocar na pizza, temperar um estrogonoff, o ketchup possui muitas outras utilidades em casa, veja!

Conheça 6 utilidades do ketchup que você provavelmente não sabia:

1. Limpar o cobre

Começando nossa lista, talvez você não saiba, mas esse molho de tomate super tradicional é um ótimo limpador de cobre.

Sendo assim, caso você tenha alguns utensílios feitos desse metal, sujos ou gastos pelo tempo, basta espalhar uma camada de ketchup diretamente sobre a peça e deixar agir por alguns minutos.

2. Limpar prata

Assim como esse molho é ótimo para limpar o cobre, ele também é ótimo para tirar a sujeira e devolver o brilho de peças feitas em prata.

Logo, você pode usar o molho para limpar joias, talheres e assim por diante, basta esfregar o molho sobre o item, deixar agir por um tempinho e remover com água e sabão.

3. Clarear joias

E por falar em joias, o seu ketchup pode te ajudar e muito a clarear não só as peças em prata, como em ouro e aço.

Sendo assim, pegue seus colares, brincos e anéis gastos pelo tempo, e esfregue-os com o molho.

Em seguida, limpe as peças com água morna e seque-as com um pano. Voilà! Peças brilhantes novamente!

4. Eliminar restos de comida da louça

Sabe aqueles pratos e bandejas que ficam impregnados de restos de comida?

Pois bem, o truque é pegar o molho de tomate e colocar em cima do item por alguns minutos. Depois enxague e pronto!

5. Remover a ferrugem

O ketchup também pode te ajudar e muito a remover aquela ferrugem na sua casa, desde em utensílios da cozinha, até torneiras e tudo mais.

Para isso, basta esfregar um pouco do molho na área, deixar agir e enxaguar.

6. Limpar áreas do carro

Por fim, algumas peças de carros e motos tendem a ficarem extremamente sujas de graxa e os faróis tendem a perder a transparência.

Para solucionar problemas como esses, basta aplicar uma camada de molho na área e deixar descansar por meia hora. Em seguida, limpe-o e remova os restos e ficará como novo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!