12 nomes de homens que costumam ser fiéis e dificilmente vão trair uma mulher

Senso comum apontou a lista e internautas dividiram opiniões; veja todos e seus significados

Gabriella Licia - 27 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Guiame)

Existem certos estudos sociais que buscam comprovar quais os nomes de homens que costumam ser mais fiéis que os demais e quais devemos ter o dobro de cuidado na hora de confiar em um relacionamento. No entanto, não há nenhum embasamento científico nisto!

Apesar da falta de comprovação, o senso comum dos internautas afirma que existem 12 que são indiscutivelmente mais fiéis que os demais e, na rede social X, antigo Twitter, o caso viralizou.

Enquanto algumas mulheres discordaram completamente de dois específicos, os homens confirmaram a teoria, deixando as opiniões um pouco divididas. No entanto, a grande maioria concordou com a lista.

A verdade é que, quanto mais comum o seu nome, mais chances de encontrar histórias positivas e negativas sobre ele por onde for.

Na lista que separamos abaixo, deixamos os 12 e seus significados. Caso o seu esteja aqui, sinta-se especial. Se for também o do seu parceiro, pode comemorar que você está em boas mãos, de acordo com o senso comum.

Confira a seguir e já salve para não esquecer nenhum!

12 nomes de homens que costumam ser fiéis e dificilmente vão trair uma mulher:

1. Miguel

Nome do arcanjo, significa ‘ninguém é como Deus’.

2. Arthur

Significa “urso corajoso”, o nome evoca a imagem de bravura e força.

3. Théo

Na lista de nomes de homens também temos Théo, que significa “Deus”, “Deus supremo”.

4. Davi

Em quarto lugar, temos o nome Davi, que significa predileto, amado e indica uma pessoa que aproveita todas as oportunidades de sucesso que surgem mostrando competência e dedicação.

5. Bernardo

Significa “forte como um urso”. É formado pela junção dos elementos germânicos ber que quer dizer “urso” e hart que significa “forte”.

6. Gabriel

Em sexto na lista de homens, temos o nome Gabriel, que significa “homem de Deus” ou “fortaleza de Deus”.

7. Samuel

Este significa “nome de Deus” ou “ouvido por Deus”.

8. Pedro

Em oitavo na lista de nomes de homens fiéis temos Pedro, que significa pedra e indica uma pessoa simples mas que busca a realização intelectual e espiritual

9. Anthony

O significado atribuído ao nome Anthony é “inestimável” ou “valioso”.

10. Matheus

Significa “oferta de Deus”. Nome de um dos doze apóstolos de Jesus, depois de ter sido coletor de impostos em Jerusalém.

11. Lucas

É de origem grega que significa “luminoso” ou “aquele que ilumina”. É um nome de grande importância histórica e cultural, presente em diversas civilizações ao longo dos séculos.

12. Nicolas

Nicolas pode ser interpretado como “o vitorioso do povo” ou “aquele que traz vitória ao povo”.

