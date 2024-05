Fã sofre acidente ao tentar invadir palco durante show de Gusttavo Lima; veja vídeo

Gravação ainda mostra caixa apoiada pela jovem caindo junto segundos depois

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2024

Gusttavo Lima durante show, em MT. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A tentativa de conhecer o ídolo de perto resultou em um acidente para uma fã do cantor Gusttavo Lima, após a mulher tentar invadir o palco, mas cair da estrutura durante um show do sertanejo em Cáceres, no Mato Grosso (MT). O caso aconteceu na sexta-feira (24).

Em um vídeo registrado por uma pessoa que estava na plateia, é possível ver quando a jovem consegue subir até a lateral do palco e tenta se apoiar em uma caixa.

Mas é nesse momento que ela se desequilibra e cai no chão, no meio da plateia. Para piorar a situação, a gravação ainda mostra a estrutura, que ela segurava, despencando segundos depois da jovem cair no chão.

Na sequência, um assistente tenta descer do palco para ajudar a fã. Paralelamente, Gusttavo segue com o show, enquanto toda a situação é resolvida.

Procurada pelo Splash Uol, a assessoria do músico afirmou que a mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local, mas que desconhece o estado de saúde dela.

Veja o vídeo: