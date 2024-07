Já é possível acionar viagem de helicóptero pela Uber; veja quanto custa

Influenciador gringo bombou nas redes mostrando como é a sensação de um aluguel temporário

Magno Oliver - 24 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram /@switzy)

Voar de helicóptero é o sonho de muita gente por aí, não é mesmo? Pois agora o caminho para você chegar até ele está livre para ser trilhado.

Acontece que a plataforma de transportes de passageiros por aplicativo, Uber, inaugurou agora o centro de voos aéreos. É o chamado “UberCopter”.

Um vídeo bombou nas redes sociais e viralizou entre os seguidores mostrando os bastidores e como funciona para locar um helicóptero.

O influenciador digital @switzy bombou na internet mostrando de pertinho os bastidores de andar de helicóptero pela plataforma Uber.

Na gravação, o jovem solicita a viagem pelo aplicativo e acompanha a chegada do helicóptero em uma pista de pouso. Logo em seguida, as imagens mostram ele todo emocionado embarcando na aeronave e sobrevoando a cidade de Cannes, na França.

De acordo com comunicado oficial, a Uber começou seus primeiros testes de voos nos Estados Unidos, permitindo que usuários reservem corridas de helicóptero diretamente pela plataforma de transporte de passageiros.

Na gravação, o influenciador francês mostra que o trajeto de helicóptero custou € 5.138,91 (cerca de R$ 30 mil).

Vale lembrar que o Uber Helicóptero ainda está em fase de testes e não há previsão de lançamento em outras regiões.

De acordo com estimativa da plataforma, uma viagem com duração de cerca de oito minutos de vôo, custaria, em média, entre US$ 200 e US$ 250 (cerca de R$ 900). Caso passe da fase de testes, a modalidade ficará disponível para dispositivos Android e iPhone (IOS).

Confira o vídeo completo da experiência milionária:

