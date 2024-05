Jovem que pegou facão para matar irmã em Anápolis debocha da Justiça; ouça áudio

Briga teria se iniciado após suspeita ter saído de casa de madrugada e deixado o portão aberto

Thiago Alonso - 27 de maio de 2024

Suspeita continuou golpeando porta, mesmo com vítima escondida no banheiro. (Foto: Reprodução)

Uma briga de irmãs acabou em polícia nessa segunda-feira (27), no bairro Morada Nova, região Leste de Anápolis. Na ocasião, uma das jovens demonstrou surpresa ao descobrir que a outra havia saído de casa às 04h da manhã, deixando o portão aberto durante a madrugada.

Assim, logo que a suspeita voltou para casa por volta das 11h40, ela teria sido repreendida pela companheira de moradia, que tem uma filha de apenas 04 anos. Após ouvir a bronca, a irmã teria ficado enfurecida, pegando um facão e tentando golpear a vítima com o objeto.

Em certo momento, temendo com que algo acontecesse com a filha pequena, a jovem teria se trancado no banheiro, momento em que ligou para a Polícia Militar (PM). Apesar disso, a suposta autora não teria se deixando abalar, continuando a ameaçá-la, deferindo golpes contra a porta do cômodo.

Após a ocorrência, com medo, a vítima se dirigiu até uma delegacia, solicitando uma medida protetiva contra a irmã.

Apesar disso, a suspeita não pareceu se intimidar, mandando um áudio ameaçando a irmã. No registro, ela debocha da justiça, dizendo “não ter medo” da polícia.

“Eu fico lá quantos dias? Uma semana? Cinco dias? Não foi no ato. Vai ser uma semana, cinco dias, né? Eu sei sobre lei também”, falou, furiosa.

“Está ‘pagando de bichão’, não é? Você não quis colocar a pilha na cabeça daquela sua mãe?”, completou.

Agora, o caso será investigado pelas autoridades competentes.