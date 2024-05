Bombeiros são acionados após cobra aparecer dentro de carro, em Anápolis

Além do perigo óbvio, população se preocupou ainda mais pelo fato do animal estar do lado de uma escola

Thiago Alonso - 28 de maio de 2024

Animal estava escondido dentro do veículo. (Foto: Reprodução)

Moradores do Bairro São João, na região Sudeste de Anápolis, se surpreenderam com uma cena um tanto quanto incomum, na tarde desta terça-feira (28).

Isso porque uma serpente, da espécie jiboia, foi encontrada tirando uma ‘soneca’ dentro de um carro, que estava estacionado em frente a uma escola de educação infantil.

A cobra foi encontrada entre a porta e o assoalho do veículo, assustando os donos do automóvel, que, com medo que algo acontecesse, decidiram solicitar o socorro do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local, as equipes precisaram utilizar técnicas para capturar o animal de forma que ele não fugisse do carro, que estava rodeado de pessoas — incluindo crianças — no momento da abordagem.

Assim, após algum tempo, a jiboia foi retirada a salvo e levada pela equipe dos bombeiros. Apesar do susto, ninguém se feriu.