Pedro Ribeiro - 28 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasília/Geovana Albuquerque)

Depois de usar o banheiro, o papel higiênico parece ser a opção mais óbvia e comum para se limpar. No entanto, talvez seja melhor reconsiderar antes de usá-lo.

Mas e agora? Qual seria a melhor alternativa? Se você pensou nos lenços umedecidos, também errou. Apesar de serem muito úteis para a higiene íntima, os lenços são um grande problema para o meio ambiente.

Então, vamos explicar pra você o melhor método de limpeza pessoal!

Cientistas mostram a maneira mais higiênica de se limpar após ir ao banheiro

Como dito anteriormente, os lenços umedecidos apesar do conforto e da praticidade, oferecem grandes riscos à natureza. Isso porque, diferente do papel higiênico que é mais fácil de se degradar, os lenços não possuem essa capacidade.

Quando são descartados, tanto na tubulação, quanto na lixeira, podem geral bloqueios que fazem com que seja mais difícil o tratamento da água. Para piorar, os lenços umedecidos possuem produtos químicos que podem fazer mal para sua saúde.

De acordo com a organização ambiental Women’s Voices for the Earth (WVE), foi revelado que agentes químicos nesse produto, podem causar: coceira, irritação, reações alérgicas, queimação na pele e até mesmo erupções cutâneas com sangue, tudo isso por causa dos lenços umedecidos.

Apesar de ser mais popular, o papel higiênico também não é o ideal para você se limpar ao sair do banheiro. Acontece que para fabricar esse produto é necessário um grande número de árvores.

Durante toda sua vida, em média, uma pessoa utiliza cerca de 384 árvores.

E qual é o melhor método?

Bom, os cientistas apontaram que usar água é o método de limpeza mais eficaz.

Segundo um estudo publicado no Journal of Water Health, ficou claro que pessoas que usam água para se limpar possuem dez a onze menos germes nas mãos do que aqueles que usam apenas o papel.

Por isso, se possível, priorize a limpeza com água. Está é a maneira mais eficaz de eliminar micróbios e manter o equilíbrio do pH vaginal.

Além disso, evite lenços umedecidos e caso você precise usar, não descarte direto no vaso sanitário.

Ademais, escolha papel higiênico ecológico, aqueles que são feitos materiais reciclados ou de florestas sustentáveis.

