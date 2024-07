A forma correta de usar o detergente, de acordo com cada cor

Embora pareça bobagem, a cor do produto indica funcionalidades específicas e surpreendentes

Ruan Monyel - 18 de julho de 2024

Quando pensamos na limpeza das louças, usar o detergente é indispensável. Porém, muitas pessoas não sabem que a cor do produto indica funções específicas.

Embora pareça algo banal, a escolha correta do detergente para determinada funcionalidade pode facilitar a limpeza e melhorar os resultados.

Isso acontece porque cada cor possui uma formulação diferente e, mesmo que não esteja na embalagem, elas foram pensadas para atender a diferentes necessidades.

A forma correta de usar o detergente, de acordo com cada cor

É muito provável que você nunca tenha se importado com a cor do detergente, afinal, para a maioria das pessoas, elas apenas simbolizam as fragrâncias.

Mas elas vão muito além disso e indicam a função real do produto, que vai desde cuidar das roupas até lavar o banheiro.

Um vídeo compartilhado por meio de um perfil no Instagram (@jhenyguirelli) mostra as formas corretas de usar o detergente em casa.

Começando pelo transparente ou neutro, que é ótimo para desengordurar objetos, mas também é ideal para tirar manchas das roupas.

O produto da cor amarela tem multifunções, pois, além das louças, é possível utilizá-lo na limpeza do piso e dos estofados.

Já o verde é capaz de controlar odores ruins, ou seja, uma boa opção de uso é no banheiro ou em ambientes com cheiro forte.

O detergente de coco é ótimo para lavar peças de roupa branca, removendo manchas e preservando o tecido.

Por fim, o produto de coloração vermelha tem a capacidade de tirar odores fortes das mãos, como alho, peixe e cebola.

Prontinho! Agora, quando for ao mercado, lembre-se de comprar o produto certo e usar o detergente da forma correta. Veja o vídeo:

