Estéticas automotivas investem em serviços ‘pré-venda’ e lucro de usados pode subir cerca de 15%, em Anápolis

Apesar de apresentar vantagens, tática varia de caso a caso e nem todas as modificações valem a pena

Davi Galvão - 28 de maio de 2024

Vendedores podem lucrar bastante realizando alguns simples serviços no carro. (Foto: Fras-le)

Quem é motorista já pode ter passado pela situação de ter que vender o carro que possui, seja para poder investir em outro veículo ou simplesmente levantar um montante de dinheiro.

Uma das formas de conseguir achar compradores mais rápido ou mesmo conseguir um aumento no lucro no momento da transação é dar ‘uma geral’ no veículo – tanto na parte interna, quanto externa.

Segundo o proprietário da GT3 Automotiva e Spa, Ruann Henrique, revelou que não é raro clientes procurarem a unidade justamente com a intenção de preparar o carro para uma venda.

Ele comentou que é uma prática é comum em todo o mercado de estética automotiva. Porém, a procura para este serviço específico foi tanta, que motivou a criação de um pacote especial para os interessados. O combinado reúne os principais serviços para valorizar carro o máximo possível antes de se desfazer dele: o ‘pacote pré-venda’.

“A gente senta, conversa com o cliente, até porque cada caso é um caso, às vezes não compensa fazer algumas coisas e outras sim. O que vale muito é a higienização interna, lavagem externa, condicionamento de motor e chassi. Costuma ser mais do que o suficiente, mas ainda pode ser personalizado”, contou.

Conforme Ruann, apesar de obviamente este processo de preparação envolver um custo, ainda assim é uma opção bastante rentável para quem está vendendo.

“Além de deixar o carro mais atrativo e, por consequência, aumentar as chances dele vender rápido, ainda aumenta o valor final, deixando ele bastante próximo da tabela Fipe [referência de precificação de veículos]”, garantiu.

Para se ter uma ideia, um veículo avaliado, num primeiro momento, em R$ 35 mil, pode, após os serviços, ter um incremento na venda de até R$ 7 mil – saltando para R$ 42 mil. Tirando os custos dos serviços na empresa automotiva, de R$ 750 – o resultado é de um retorno de mais de R$ 6 mil, ou seja, ganho de 17%.

Mais testemunhos

Já há três anos trabalhando na Leo Rodas, Ana Clara Martins também deixou claro que essas alterações e reparos ajudam realmente a subir o valor de revenda.

“Geralmente o quanto ‘mais original’ e conservado o carro estiver, melhor vai ser o preço de venda, mas quando se trata de carros usados, caso sejam alterações feitas para melhoria, como trocar uma pastilha, refazer uma pintura, isso ajuda a valorizar o carro. Caso estivesse sem esses reparos o valor seria menor”, comentou.

Apesar disso, garante que não são quaisquer alterações que realmente vão surtir o mesmo efeito.

“Depende muito do caso, por exemplo, se for uma BMW nova que teve a porta pintada por avaria, isso pode desvalorizar bastante o valor [com relação à tabela] Fipe”, alertou.