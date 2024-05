”Fechada” no trânsito de Anápolis acaba em pedrada e ameaça

Desentendimento foi registrado e envolvidos encaminhados a uma delegacia

Thiago Alonso - 28 de maio de 2024

Vídeos mostram danos da confusão. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento por conta de uma “fechada” em uma tentativa de ultrapassagem culminou em um acidente de trânsito e posterior briga generalizada, na tarde desta terça-feira (28), em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 18h, na Avenida 10, no Conjunto Mirage, região Norte da cidade.

Na ocasião, a via estava bastante movimentada e com diversos carros por toda a pista, dificultando a ultrapassagem de um dos veículos. Dessa forma, um condutor, de 44 anos, esperou para realizar a travessia, mas novamente não conseguiu.

Em certo momento, o outro motorista, de 28 anos, também tentou realizar a manobra de ultrapassagem, contudo, o automóvel dele teria encostado na lateral direita do carro do homem, que sofreu graves danos.

Assim, os ânimos – que já estavam agitados por conta das tentativas falhas de ambas as partes ultrapassarem – estouraram.

No meio da discussão acalorada, o condutor de 44 anos, furioso com alegações de que seria deixado sozinho no local, teria pegado uma pedra e atirado no retrovisor do outro carro.

Após algum tempo, o outro jovem motorista teria chamado um colega para tentar resolver a situação, que, da mesma forma, teria sido ameaçado, desta vez, com um suporte de tranca de volante.

Assustados, os homens chamaram a Polícia Militar (PM), mas, ao tentar conter os ânimos, os militares constataram que todas as partes estavam muito nervosas, impossibilitando um acordo.

Sendo assim, ambas as partes foram encaminhadas para uma delegacia. Lá, a Polícia Civil (PC) solicitou uma perícia em ambos os veículos.