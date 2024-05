Moradores de Anápolis questionam água barrenta há mais de uma semana: “não é normal”

População revelou dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, como lavar o chão, as vasilhas e até mesmo tomar banho

Davi Galvão - 28 de maio de 2024

Registros enviados pela população mostram estado da água em bairros de Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Nesta última semana, moradores de Anápolis vem enfrentando dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, como lavar o chão, as vasilhas e até mesmo tomar banho.

Isso porque, embora já há cerca de sete dias os consumidores tenham notado a coloração marrom e aspecto barrento da água, nesta segunda (27) e terça-feira (28), a situação se tornou insustentável.

Foi o que afirmou ao Portal 6 Wanderson Marques, morador do Bairro de Lourdes, que relatou estar com receio até mesmo de beber água, pois, embora tenha filtro em casa, afirmou que com certeza o mesmo terá a vida útil reduzida, restando o prejuízo.

“De toda forma, não é normal ter a água com barro, água turva. A Saneago recebe pela água tratada”, pontuou.

Além disso, relatou que atividades básicas como tomar banho, cozinhar e lavar vasilhas se tornaram basicamente impossíveis.

Relato este muito similar com o de Elaine Lopes de Oliveira, moradora do Setor Tropical, que garantiu que, desde esta segunda-feira (27), a água vem saindo completamente barrenta, e não apenas turva, como nos últimos dias.

Ela, inclusive, havia reclamado com a Saneago e denunciado a situação. A empresa enviou equipes, que foram até o endereço dela, nesta terça-feira (28). Mas, em entrevista à reportagem, a moradora garantiu que o problema não foi solucionado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

O que diz a Saneago

Em resposta, enviada após questionamentos do Portal 6, a empresa afirmou apenas que iria mandar equipes para solucionar o problema, e inclusive retornar à residência de Elaine. No entanto, não deu esclarecimentos ao que poderia estar causando a anormalidade dos serviços.

Ainda, orientou que moradores afetados entrassem em contato com o 0800 645 0115 ou WhatsApp (62) 3269-9115.

Leia a nota na íntegra: