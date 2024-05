Noiva vê o sonho se tornar pesadelo com mensagem que recebeu no dia do casamento

Bem na ocasião de um dos melhores momentos de sua vida, ela passou por uma situação que não se deseja para ninguém

Magno Oliver - 28 de maio de 2024

(Foto: Pexels)

O casamento é um dos momentos mais marcantes da vida de uma pessoa, sem deixar de mencionar que é uma das datas mais especiais para a vida de um casal, principalmente a noiva.

Só que para uma britânica, noiva cujo casamento estava sendo realizado em Chipre, na Europa, o que era para ser um momento de alegria e comemoração virou um clima de choro e tristeza.

Uma mulher britânica recebeu uma mensagem no WhatsApp e tomou um susto ao se deparar com uma mensagem de ninguém menos que o seu chefe do trabalho.

Enquanto rolava sua cerimônia de casamento, uma mulher recebeu a mensagem do chefe dizendo que ela estava sendo demitida da empresa em que trabalha.

Assim, a história foi compartilhada por ela e publicada no canal do Youtuber Bem Askins. A noiva britânica, que não teve a identidade revelada, contou que o chefe e os outros colegas de trabalho sabiam que a data era do dia de seu casamento.

No vídeo, o Youtube narra o acontecido: “ele(o chefe) começou: ‘Espero que tudo tenha ido bem e que você tenha se divertido no dia do seu casamento”, contou a noiva.

“‘Eu só queria que você soubesse que infelizmente tomamos a decisão de te mandar embora. Te enviamos um e-mail com mais detalhes sobre isso. Não deu certo e desejo a você tudo de melhor no futuro.'”, continuou a mensagem.

Ao receber o choque da notícia, ela contou que o pressentimento já rondava sua cabeça de que algo não estava bem. “A primeira coisa que notei foi que fui bloqueada e removida de todos os grupos de WhatsApp [da empresa]. Eu estava tipo, ‘Oh, o que está acontecendo aqui?'”, questionou.

E então eu vi a mensagem [do meu chefe]. Todos os meus amigos estavam [sentados] ao meu redor e eu simplesmente engasguei. Então, é claro, a próxima coisa que você faz é verificar seus e-mails”, continuou.

O e-mail

No e-mail enviado, a mensagem dizia que o seu “desempenho não atende às expectativas que exigimos para a função.”

Indignada, ela contou ao Youtuber que nunca havia recebido indicação nenhuma sobre seu desempenho.

“Recentemente, eles contrataram alguém para nossa equipe, que [agora pensando bem] acho que foi meu substituto esse tempo todo”, explicou.

Ela lembrou que a nova colega de trabalho havia começado no mesmo dia em que ela estava fora do serviço para poder se casar. Muito zangada com a forma com que tudo foi feito ela resolveu lidar com a situação.

“Acho que foi uma maneira um tanto covarde de fazer isso enquanto eu não estava lá. Eles tiveram a oportunidade de fazer isso pessoalmente.”, otimizou.

Ao fim do relato, ela conta que mesmo com a “apunhalada nas costas” que recebeu, o momento era de aproveitar o novo capítulo da vida nova com o marido e ir atrás de novas oportunidades.

“Tudo o que tenho feito agora é me candidatar a novos empregos”, finalizou ela.

Assim, confira o vídeo completo da história:

