Vila Nova enfrenta Ponte Preta para se manter na briga pela liderança da Série B; saiba onde assistir

Equipe goiana corre atrás do Santos, após equipe paulista abrir quatro pontos de diferença com goleada sobre o Coritiba

Augusto Araújo - 23 de julho de 2024

Jemmes marcou gol de empate do Vila Nova contra o Santos, pela 16ª rodada da Série B. (Foto: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.)

De olho na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova vai até Campinas (SP), para enfrentar a Ponte Preta, em partida válida pela 17ª rodada.

O duelo vai ocorrer às 21h30 desta terça-feira (23), no estádio Moisés Lucarelli, a “casa” da equipe paulista.

O tigrão precisa de uma vitória para se manter na cola do Santos, que goleou o Coritiba por 4 a 0, nesta segunda-feira (22) e abriu quatro pontos na 1ª colocação do torneio.

Além disso, a equipe goiana pode cair até à 5ª posição, caso perca e América-MG, Grêmio Novorizontino e Mirassol saiam vitoriosos nesta terça-feira (23).

Já a Ponte Preta se encontra na 13ª colocação e luta para se afastar da zona de rebaixamento, estando a apenas 02 pontos do 17º colocado (o Botafogo-SP).

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo canal Premiere, através do modelo pay-per-view. Também será possível acompanhar os lances em tempo real pelos chats do Globo Esporte e do Placar UOL.