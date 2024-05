O que já se sabe sobre o caso do jogador de futebol desaparecido há 50 dias, em Goiás

Moto e carteira do atleta já foram localizadas, porém ainda não há informações acerca do paradeiro do jovem

Davi Galvão - 28 de maio de 2024

Thavisson Mendes da Silva desapareceu no dia 08 de abril. (Foto: Arquivo pessoal)

Nesta terça-feira (28), completam-se 50 dias desde o desaparecimento do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, de 27 anos, visto pela última vez em Novo Gama (GO)

As últimas imagens mostram que, no dia em que sumiu, 8 de abril, um homem, empurrando a moto do jogador, por volta das 22h14.

Conforme as investigações, Thavisson era a única pessoa que conseguia fazer o veículo funcionar. Assim, o atleta chega a ir ao encontro do rapaz e o auxilia ao dar um ‘tranco’ na motocicleta.

Desde então, familiares, amigos, vizinhos e as autoridades investigam e procuram quaisquer pistas que possam levar ao paradeiro do jovem.

Linha do tempo

No dia do desaparecimento, Thavisson saiu de casa por volta das 16h30, para ir até uma confraternização do Vila União Futebol Clube – time amador do Entorno do DF. Ao G1, a irmã do jogador informou que, às 21h30, ele enviou um áudio para a esposa, afirmando que iria voltar para casa. Porém, isso não aconteceu.

Como ele também parou de responder às mensagens, os familiares ficaram preocupados e acionaram as autoridades.

As últimas imagens do jovem são de câmeras de segurança das proximidades, que registraram o jogador em uma moto, duas ruas acima da casa dele.

Conforme apurado pelo Correio Braziliense, a carteira do atleta foi encontrada apenas um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama.

O pertence teria sido jogado no imóvel por um homem, não identificado, que pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal.

No dia 10 de abril, a moto do jogador também foi localizada no Vale das Andorinhas, uma área de mata da região, a cerca de 12 km de onde ocorreu a confraternização do time.

Quaisquer informações sobre o paradeiro do jovem, podem ser informadas através do número: (61) 98484-1747.